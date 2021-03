Il Crotone crolla e si inguaia sempre più. Il Bologna da 0-2 a 3-2: decisivo Skov Olsen

Allo Scida si sfidano Crotone e Bologna, gara valida per la 28a giornata di Serie A 2020-21.

Il Crotone la sblocca alla mezz’ora grazie a una punizione di Junior Messias. Il brasiliano calcia dalla destra con una traiettoria beffarda, il pallone passa fra numerose gambe dei giocatori in area e si infila sul palo lontano, Skorupski non riesce a intervenire. Sorride amaramente Mihajlovic per la rete abbastanza fortunata degli avversari. Al 39′ arriva il raddoppio della squadra di Cosmi, punito l’intervento di Soumaoro dopo il controllo al Var dall’arbitro Fourneau, non fallisce dagli undici metri Simy. Finisce 2-0 per i calabresi la prima metà di gara.

Nella ripresa Mihajlovic mette Skov Olsen e Schouten e i suoi cambiano pelle: dopo varie azioni pericolose ed il pallino del gioco totalmente in mano ai rossoblù, è proprio Soumaoro a segnare, rimediando in parte per il fallo da rigore commesso. E’ il primo gol in A per il francese, servito a due passi dalla porta da Palacio.

In otto minuti il Bologna la riprende, la rete del pari porta la firma del subentrato Schouten, che dal limite dell’area mette il pallone sotto l’incrocio senza che Cordaz possa far nulla. Si riapre tutto allo Scida, la gara torna in equilibrio sul 2-2. All’84 la rimonta si completa: il tap-in di Skov Olsen sulla respinta di Cordaz su Palacio regala tre punti insperati ai rossoblù. Brivido nel recupero con Skov Olsen che manca la doppietta da solo davanti al portiere, sulla ripartenza Riviere fa 3-3, ma è in fuorigioco. Finisce 2-3 e dopo questo crollo odierno le speranze della squadra di Cosmi si riducono sempre più.

