Mihajlovic: “Non sono soddisfatto del risultato. Orsolini? Mi aspettavo un atteggiamento migliore”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così ai microfoni Sky Sport dopo il pari interno col Benevento:

Si aspettava qualcosa in più da Orsolini?

“Sì. Ma già in settimana avevo visto delle cose che non mi erano piaciute. I calciatori devono capire che possono fare la differenza anche quando entrano dalla panchina. 90 minuti, 10 o 5 non importa: chi scende in campo deve avere l’atteggiamento giusto, la vittoria può arrivare anche all’ultimo secondo con la giocata di un subentrante”.

Risultato giusto?

“E’ un pareggio che ci può stare, ma non capisco perchè questa squadra alterni momenti di gioco ad altri di calo. Quando sembra che siamo in controllo subiamo puntualmente la reazione degli avversari. Non vado a casa soddisfatto, assolutamente. Lavoriamo in settimana e non sempre vedo quanto prepariamo. E’ un difetto sul quale dobbiamo lavorare”.

Foto: Twitter Bologna