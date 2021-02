Viola risponde a Sansone, tra Bologna e Benevento finisce 1-1 al Dall’Ara

Un punto per parte nell’anticipo della 22a giornata di Serie A 2020-21, in un freddo venerdì sera condito dalla neve al Dall’Ara finisce 1 a 1 tra Bologna e Benevento.

Padroni di casa subito in vantaggio dopo nemmeno un minuto con Sansone, l’ex Villareal si trova nel posto giusto su un tiro sbagliato di Barrow e batte agilmente Montipò.

Nella ripresa un erroraccio in uscita di Skorupski regala il pallone a Viola che con un pregevole colpo di tacco insacca e pareggia la gara.

Da rimandare il debutto del “Tanque” Adolfo Gaich, nuovo attaccante del Benevento di cui ha parlato benissimo il presidente Vigorito nel pre-gara.

Foto: sito Benevento