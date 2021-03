Mihajlovic: “Il nostro obiettivo è salvarci, per fare di più manca la qualità dei calciatori”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta col Napoli:

Cosa vi manca per fare uno step in avanti e puntare a qualcosa di più della salvezza?

“Ho sempre detto che il nostro obiettivo è salvarci. La nostra squadra, quando sta bene e ha un atteggiamento mentale all’altezza, può vincere contro chiunque. Ma quando manca questo facciamo fatica. Noi le prestazioni le facciamo sempre, abbiamo la nostra identità di gioco. Ma a volte ci manca qualcosa davanti. Creiamo tanto, ma segniamo poco. E’ così da sempre, dall’inizio del campionato. Ci manca quest’ulteriore step in avanti, ma forse anche la qualità dei calciatori”.

Barrow sarà mai un uomo da 15-20 gol?

“Le potenzialità le ha. Per me Barrow non è una prima punta, ma un attaccante esterno. Ci stiamo lavorando per fargli fare la prima punta. Quando gli capita la palla gol la butta dentro, sta imparando i movimenti, ma è un momento di transizione e bisogna avere pazienza. Gli alti e bassi sono normali. Potrebbe arrivare a queste cifre, ma dipende da lui. Noi più di farlo giocare non possiamo fare. Non è ancora una prima punta, c’è da lavorare. Vediamo se riusciremo o no”.