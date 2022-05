Mihajlovic conferma le nostre indiscrezioni: “Arnautovic potrebbe andare via”

Un’indiscrezione che vi abbiamo consegnato lo scorso 13 maggio e confermato ieri. Marko Arnautovic potrebbe lasciare il Bologna e, a tal proposito, l’allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Non lo so, sicuramente ha fatto 14 gol, potrebbe anche essere vero ma non lo so. Sicuramente è un giocatore importante per noi“.

