Esclusiva: Napoli, conferme su Broja-Arnautovic. La verità su Osimhen-Olivera

Il Napoli cambierà molte cose sul prossimo mercato: non una rivoluzione totale, ma in profonda rivisitazione. In serata c’è stata una cena a base di mercato tra Spalletti e Giuntoli. Partiamo da Mathias Olivera: confermiamo quanto vi abbiamo anticipato lo scorso 1 aprile, ovvero che il club azzurro ha un accordo totale con gli agenti dell’esterno sinistro. E che aveva avuto il via libera del Getafe per un’operazione da 11-12 milioni più bonus, senza il pagamento della clausola. Poi il numero uno del club spagnolo si è messo a giocare al rialzo, rilasciando dichiarazioni a un’emittente napoletana ha parlato di Napoli molti interessato e di altri club alla finestra pronti a intervenire (Benfica in testa). Il Napoli in realtà è convinto che venga confermato quell’accordo già raggiunto, non andrà a caccia di un nuovo profilo almeno per i prossimi 10 giorni, consapevole che all’interno di questo periodo possano essere confermati gli accordi senza giochi al rialzo. E comunque fino a quando Olivera confermerà la sua voglia di Napoli (ribadita più volte), il Napoli non cambierà rotta. Confermato Kvaratskhelia, anche quella un’operazione che vi abbiamo anticipato nei dettagli a partire da marzo, ci sono altre questioni urgenti sul tavolo. Concentriamoci sull’attacco: Petagna potrebbe andare a giocare, Mertens sarà un quiz fino a quando non incontrerà De Laurentiis ma si confida nel rinnovo. Occhio a Osimhen: vi abbiamo svelato come in caso di offerta dalla Premier potrebbe partire, parliamo di un centinaio di milioni, confermiamo il possibile interesse del Manchester United su Arsenal e Newcastle. Il Napoli, quindi, può prendere almeno due attaccanti: il primo nome che abbiamo fatto in esclusiva è quello di Armando Broja che rientrerà al Chelsea dopo il prestito con il Southampton. Ci sarebbe Gianluca Scamacca, tuttavia va sempre confermato come l’Inter abbia da mesi una corsia preferenziale. Ma attenzione a Marko Arnautovic, traccia di diversi giorni fa, ora non più una sorpresa. A Spalletti piace molto, come alla Juve che cerca un vice Vlahovic (e apprezza Muriel), più defilati – ma alla finestra – Milan e Roma. Arnautovic ha due anni di contratto con il Bologna, il suo futuro potrebbe dipendere da quello di Mihajlovic ma non obbligatoriamente.

Foto: Twitter Napoli