Mignani: “Parma fortissimo, ma il Bari ha sofferto e reagito. Mercato? Il ds sta lavorando”

Alla prima giornata di Serie B, Parma e Bari non vanno oltre il 2-2. Tuttavia, l’allenatore dei pugliesi, Mignani, vede il bicchiere mezzo pieno come confermano le sue dichiarazioni ai microfoni di RadioBari: “Stasera dobbiamo essere contenti anche del risultato, ma soprattutto della prestazione. Il gol dopo due minuti poteva essere una mazzata, ma abbiamo reagito sapendo soffrire e controbattere, creando le nostre occasioni. È un test attendibile, il percorso è lungo. Dobbiamo sempre pensare di partita in partita, senza cullarci sugli allori. Il Parma è una squadra fortissima, ma siamo riusciti a fare la partita che dovevamo fare. Oggi avevamo nove undicesimi della squadra dell’anno scorso. In questo momento tutti sono spenseriati, ma noi dobbiamo avere nel nostro dna la voglia di giocarcela con tutte. Stiamo continuando sulla falsariga dello scorso anno, mantenendo l’equilibrio dello scorso anno”.

Mignani ha parlato anche del calciomercato: “I nuovi si sono inseriti e tutti avranno il loro spazio. Tutte le squadre sono migliorabili. C’è ancora un po’ di tempo, sono sicuro il direttore stia lavorando per rinforzare la squadra. Oggi abbiamo fatto bene contro un avversaio che lotterà per i primi posti”.

Foto: Twitter Bari