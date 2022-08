Parma-Bari 2-2: spettacolo vero, prodezze di Man e Folorunsho

Parte forte la Serie B con Parma – Bari. Le due squadre si sfidano al Tardini nella gara valida per la prima giornata del campionato cadetto. Il primo tempo è decisamente movimentato, con i padroni di casa che sbloccano subito il match con Man, in gol dopo tre minuti dal fischio d’inizio. Il classe ’98 arriva in area, dribbla il difensore e beffa Caprile con un tiro nel palo lontano. All’11’ il pareggio degli ospiti: Antenucci, da calcio di rigore, beffa Chichizola. Per l’episodio in questione, il direttore di gara viene aiutato dal Var, che interviene: l’attaccante del Bari, che aveva fallito il primo tentativo, viene chiamato a calciare nuovamente poiché il portiere non aveva il piede sulla linea al momento del tiro. La seconda volta è quella buona, il risultato viene riportato in parità. Ci pensa Folorunsho al 35′ a porre il Bari in situazione di vantaggio: la sua è una vera prodezza, un destro potente sotto l’incrocio. In pieno recupero del primo tempo, arriva il 2-2 gialloblù firmato Mihaila: il romeno trova la rete da calcio di punizione. Primi 45′ scoppiettanti, secondo tempo privo di marcature: al 90′ lo score è ancora 2-2, un punto ciascuno per Parma e Bari in questo primo turno.

Foto: Twitter Folorunsho