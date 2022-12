Claudiu Micovschi è un obiettivo concreto del Taranto, a conferma di quanto vi avevamo anticipato diversi giorni fa. La trattativa per l’esterno offensivo classe 1999 di proprietà dell’Avellino sta andando avanti con possibilità di trovare una soluzione, magari in prestito secco. È una richiesta di Capuano che l’ha già allenato, mentre ci sono pochi margini per l’attaccante Murano al Taranto.