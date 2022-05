Michniewicz (Ct Polonia): “Lewandoski al Barcellona? Sarebbe perfetto”

Ai microfoni di Tvp Sport ha parlato Michniewicz riguardo l’accostamento di Lewandoski al Barcellona nonostante come già anticipato due giorni fa, il presidente del Bayern ha sottolineato che il giocatore rispetterà il contratto: “Robert mi ha detto che c’è la possibilità che se ne vada. Ora è in un grande club come il Bayern, ma mi piacerebbe che fosse al Barcellona. Sarebbe bello avere un polacco lì”

Foto: Twitter Bayern Monaco