Bayern, il presidente su Lewandowski: “Giocherà con noi fino al 2023, ha un contratto da rispettare”

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato di Robert Lewandowski ai microfoni di Sport1: “Posso dire che ha un contratto fino al 2023 e giocherà con noi fino al 2023. Quando si firma un contratto entrambe le parti sono consapevoli di ciò che va rispettato. Le cose vanno bene se entrambe le parti sono d’accordo e lo ha detto anche Robert. Non c’è alcun sostituto per un giocatore come Robert Lewandowski e lui ha un contratto fino al 2023 e presumo che rispetterà. Dopodiché potrà andare via a zero“. Un pensiero che cozza con quanto dichiarato dal diretto interessato che, ricordiamo, resta in orbita Barcellona, come svelato lo scorso 17 marzo da Gianluigi Longari per Sportitalia.

Foto: Twitter Champions League