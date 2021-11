MI CHIAMO FELIX, MI MANDA MOU

Felix Afena-Gyan ha impiegato soltanto otto giri d’orologio dal suo ingresso in campo al posto di Eldor Shomurodov per mettere la sua firma sul match del Ferraris contro il Genoa. Il 21 novembre 2021 sarà un giorno che difficilmente scorderà, è diventato infatti il primo giocatore nato nel 2003 a segnare in Serie A.

Non contento, il talento di 18 anni ha fatto addirittura il bis, con un destro a giro incredibile a firmare il definitivo 2-0 allo scadere, rompendo un altro record: è entrato nella storia della Roma come il giocatore più giovane nell’era dei tre punti ad aver messo a segno una doppietta.

E dopo il gol dell’1-0, è stata bellissima la corsa per abbracciare José Mourinho, tecnico che ha avuto fin dal day 1 tanta fiducia in lui.

Merito delle qualità indubbie di Felix, ma anche del grande lavoro fatto dal tecnico portoghese. Afena-Gyan ha rifiutato la convocazione del Ghana nella recente sosta (la prima della sua giovane carriera), e questo “no” è stato particolarmente apprezzato dalla Roma e soprattutto dallo Special One, contento di averlo avuto a disposizione qualche giorno in più per crescerlo e allenarlo.

“Ho ritenuto fosse troppo presto per me rispondere alla chiamata perché ho bisogno di crescere, dal punto di vista fisico ma anche mentale e psicologico – ha dichiarato pochi giorni fa Felix -. Inoltre ho pensato che fosse importante per me restare a Trigoria per accumulare allenamenti agli ordini di Mourinho, per continuare a migliorare”.

Mourinho ha scherzato nel post partita, dicendo che l’abbraccio era per non dimenticare una promessa fatta al ragazzo (un paio di scarpe molto costose), ma è chiara ed evidente la stima e la fiducia nei confronti del classe 2003, nonché la gioia e la soddisfazione nel vedere una prestazione del genere.

Andiamo a conoscerlo meglio:

Felix Ohene Afena-Gyan nasce il 19 Gennaio del 2003 a Sunyani, Ghana. E’ un attaccante della Roma dal gennaio 2021, arrivato in prestito dall’Eurafrica FC, prestigiosa accademia ghanese.

A marzo esordisce con l’Under 18 (proprio contro il Genoa) e subito va a segno. Altre 4 gare, con 2 gol, e a Trigoria si rendono conto come Felix sia gia pronto per la Primavera.

Anche con la maglia della Primavera del club giallorosso si mette in mostra fin da subito, grazie anche alle telecamere di Sportitalia, che da sette anni mostrano in esclusiva il campionato in cui crescono i futuri crack del nostro calcio.

Nel mese di luglio la Roma acquista il cartellino a titolo definitivo dal club ghanese per 350mila euro, dopo cinque presenze e sei gol in Primavera. De Rossi ne ha parlato così: “tecnicamente non stiamo parlando di un fenomeno assoluto, ma vede la porta”.

Felix esordisce in Serie A lo scorso 27 ottobre nella vittoria per 2-1 sul campo del Cagliari, è un attaccante rapido e tecnico che può ricoprire diversi ruoli offensivi. Le parole di Mourinho non lasciano spazio a dubbi: “mi dispiace per mister De Rossi ma Felix non giocherà con loro”.

Felix Afena-Gyan non è più soltanto una giovane speranza, garantisce Mou.

Foto: Twitter Roma