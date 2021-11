Mourinho: “Felix Afena ha cambiato la dinamica del gioco. Vi svelo una promessa che gli avevo fatto”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di Genova: “Quando è entrato Felix Afena ha cambiato la dinamica del gioco. Abbiamo girato tanto la palla anche senza creare tanto: gli attaccanti hanno lavorato tanto. El Shaarawy ha fatto uno sforzo tremendo per adattarsi a questo modo di giocare perché lui è un’ala pura. Felix ha questo tipo di intensità: nel momento di pressare gli avversari, li faceva sbagliare e ha trascinato così la squadra, dando un’altra marcia. Avevo promesso ad Afena di comprargli delle scarpe che gli piacciono tanto e che costano altrettanto. Più o meno 800 euro: lui mi ha detto di ricordarmi di farlo. Abbiamo avuto qualità di gioco e dominio, è mancata solo un po’ di verticalizzazioni. Tanti ragazzi hanno giocato bene, però secondo me Mkhitaryan in quel ruolo ha fatto una partita fantastica. Abbiamo avuto sempre il controllo, anche nelle marcature preventive sui loro contropiedi. Il Genoa nella ripresa si è abbassato ancora di più e in quel momento lì ho pensato di mettere un profilo diverso come Felix, essendo che già con il Milan e il Cagliari aveva creato delle difficoltà agli avversari grazie alle sue doti fisiche. Ci ha aiutato tanto”.

FOTO: Twitter Roma