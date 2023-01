MESSINHO, IL BABY FENOMENO CHE HA STREGATO IL PSG

Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna (fonte El Mundo Deportivo), di un’offerta di 40 milioni di euro del PSG per un classe 2007 brasiliano, tale Estêvão William Almeida de Oliveira Golçalves, in arte Messinho. Il giocatore, 15 anni da poco compiuti, milita nelle giovanili del Palmeiras e ha stregato le grandi big del calcio mondiale, con il PSG che vorrebbe fare follie per averlo, tanto da offrire una cifra mastodontica al Palmeiras, che però al momento fa muro.

Ma conosciamo meglio questo ragazzo che ha fatto breccia nel cuore ( e nelle casse) dei grandi club europei.

William Almeida Estevao nasce a Franca, in Brasile, e si avvicina subito alle giovanili del Palmeiras, che ne nota le doti ad un torneo giovanile nella sua città di nascita. E’ alto 170 cm, ovviamente piede sinistro (visto l’illustre paragone).

Il giovane ha sorpreso tutti nella Copa São Paulo de Futebol Júnior, comunemente nota come Copinha, ovvero uno dei tornei giovanili più importanti del Brasile e un’ottima occasione per iniziare a osservare i futuri talenti Under 20 del paese vicino. Una sorte di Torneo di Viareggio in Italia, per intenderci. Ed è in questa competizione che il giovane Endrick ha mosso i primi passi, sorprendendo tutti con il suo incredibile record di gol a soli 15 anni e portando il Palmeiras al trofeo per la prima volta lo scorso anno, dopo aver battuto in finale il Santos. Con quella vittoria come punto di partenza, l’esplosivo attaccante ha ottenuto un pass milionario per il Real Madrid, . Ecco che nel Palmeiras c’è già il suo eredere ed è Messinho. A soli 15 anni, Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves di solito non sceglie di portare il soprannome datogli dai media e dagli allenatori brasiliani a causa della pressione che ha esercitato su molti che in passato sono stati soprannominati il ​​”nuovo Messi” .

Il ragazzo non nasconde il motivo di come è nato: “Il nome Messinho è nato per confronto, perché cerco sempre di tenere la palla vicino al piede”, ha ammesso parlando al quotidiano catalano Mundo Deportivo a luglio. . “Ogni volta che potevo lo vedevo giocare e le partite del Barça e ho sempre cercato di prestare attenzione a quello che faceva”.

Il ragazzo sta facendo parlare di sé nel Mondo.Strepitoso il suo gol la scorsa settimana nella Coppa. Ricevuto palla sulla destra, si è accontentato sul sinistro, ha puntato dentro evitando un difensore e ha tirato sul primo palo, un tiro potente perché il portiere avversario potesse reagire in tempo. È stata la quarta di una massiccia vittoria per 6-0 per il Palmeiras, che ha permesso loro di avanzare nella difesa del titolo fino ai sedicesimi.

Ovviamente, il soprannome di Messinho è dovuto anche al sinistro, strepitoso, che il ragazzo si ritrova. La Copinha è la grande opportunità per Estêvão Willian di farsi conoscere a livello nazionale, ma per chi segue il calcio giovanile brasiliano era già nei radar da tempo. Lo scorso anno era già stato convocato per l’Under 17 del Palmeiras, ed è stato campione del Brasileirão, della Copa do Brasil e della Supercoppa nella stessa categoria con la sua squadra, oltre a vincere anche l’Under 15 e l’Under 17 del Campionato di San Paolo. Le sue doti da gol avevano già cominciato ad emergere in queste competizioni, dove ha trovato il gol per 23 volte in 34 partite. Promemoria: compirà 16 anni ad aprile.

Indossa il numero 7 solitamente. Proprio come Endrick, il numero 7 è diventato rapidamente un marchio e un oggetto di interesse per i colossi europei che guardano sempre più al mercato sudamericano dei gioielli prima che esplodano. Quando aveva solo 10 anni, è diventato il più giovane atleta brasiliano a firmare un accordo commerciale con Nike. Ed esattamente un anno fa, il Barcellona aveva già messo gli occhi su di lui, anche se il Palmeiras aveva rifiutato in quel momento gli approcci del club blaugrana.

Ma il Palmeiras non ha fretta di cederlo. Queste le parole del direttire dell’area tecnica: “Il Palmeiras ha già rifiutato un’offerta da 30 e 35 milioni di euro per ‘Messinho’ e ora ne ha 40″ tavolo”, ha rivelato João. Paulo Sampaio.

Quell’ultima offerta a cui si riferisce è niente di meno che dal Paris Saint Germain, dove brilla il suo idolo Messi. L’idea, però, è che ad aprile 2023 rinnovi con clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Qualcosa di simile a quello che è successo con Endrick che è volato al Real Madrid.

Foto: Instagram personale