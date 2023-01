Dalla Spagna: PSG, offerti 40 milioni al Palmeiras per Messinho

Il Paris Saint-Germain mette gli occhi su Estêvão William Almeida de Oliveira Golçalves, classe 2007 delle giovanili del Palmeiras. Per tutti, però, è Messinho, un soprannome che gli è stato dato vista la sua smisurata passione per il fuoriclasse argentino. E stando quanto riportato dal Mundo Deportivo, proprio il club dove milita il suo idolo sarebbe già sulle tracce del giovane talento e avrebbe offerto ben 40 milioni per bloccarlo. I brasiliani, però, ne chiedono almeno 50, mentre Messinho sogna un giorno di giocare nel Barcellona.

Foto: Instagram Messinho