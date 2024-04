Messina, in campo due Fumagalli. Papà Ermanno e Jacopo: “Giocare con mio figlio, un sogno che diventa realtà”

Dopo essere entrati in distinta per la prima volta, lo scorso 14 gennaio, a Messina si festeggia la bellissima storia dei Fumagalli, papà Ermanno, portiere, classe 1982, e il figlio Jacopo, classe 2005. Il giovane, difensore, da gennaio è finito spesso in panchina con la compagine siciliana, ma non aveva mai esordito.

La bella storia è accaduta domenica scorsa, nella sfida tra Messina e Potenza, quando nei minuti finali, ha esordito il giovane Jacopo, sotto lo sguardo del papà, suo portiere.

Ermanno Fumagalli, ha così parlato della sua gioia a fine partita: “Non me l’aspettavo, è stata un’emozione indescrivibile. Non nego che qualche lacrimuccia durante quei minuti di partita mi è scappata. Voglio ringraziare quelle persone che hanno reso questo mio sogno realtà e voglio ringraziare anche i tifosi. Ho sentito tanto amore verso Jacopo. Messina mi resterà sempre nel cuore”.

Foto: facebook Lega Pro