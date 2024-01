Serie C, il Messina a Caserta con due Fumagalli in distinta: Ermanno (1982) e il figlio Jacopo (2005)

Probabilmente quasi una rarità, evento comunque storico nel calcio italiano. In Serie C, questo pomeriggio, nel Messina in trasferta a Caserta, erano presenti due Fumagalli. Padre e figlio.

Si tratta di Ermanno, portiere, classe 1982, 42 anni e il figlio Jacopo, classe 2005, alla prima convocazione tra i professionisti. La Lega Pro ha celebrato l’evento sui social per questa bella storia di sport.

Foto: twitter Lega Pro