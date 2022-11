Messico e Polonia si equivalgono. Finisce 0-0, rigore sbagliato da Lewandowski. Arabia Saudita prima nel girone

Dopo Danimarca-Tunisia, arriva il secondo 0-0 consecutivo ai Mondiali in Qatar. Finisce a reti bianche anche la sfida tra Messico e Polonia, valida per il girone C del campioanto del Mondo. Partita intensa, con un buon Messico nel primo tempo, con ritmi elevati, che ha impensierito la compagine polacca, un po’ troppo remissiva.

Le emozioni più intense nella ripresa. Polonia più intraprendente. Al 56′, calcio di rigore per i polacchi, con Lewandowski steso in area di rigore. Dopo un controllo al VAR, il bomber del Barcellona, ancora senza gol in un Mondiale, calcia, ma Ochoa para il tiro.

Il Messico ci crede, Lozano impegna Szczęsny. Nel finale, ancora pericoloso il Messico, ma il portiere della Juve è attento.

Finisce 0-0 la gara, nel girone dell’Argentina, che vede l’Arabia Saudita clamorosamente prima dopo la prima giornata.

