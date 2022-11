Lewandowski e la maledizione del Mondiale: ancora zero gol nella Coppa del Mondo per il polacco e rigore sbagliato

Robert Lewandowski e la maledizione del Mondiale. Un brutto neo che l’attaccante del Barcellona si portava dietro da Russia 2018, quando in 3 gare, non segnò neanche un gol. Al minuto 57′ può arruvare la svolta, per un calcio di rigore assegnato, proprio per un fallo ai suoi danni. Ma ecco che Lewandowski si fa parare il tiro da Ochoa, anche lui, portiere esperto, al primo rigore parato dopo 5 Mondiali.

La maledizione continua per Lewandowski, ancora a secco di gol nei Mondiali.

Foto: twitter Euro 2020