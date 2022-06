Messias-Milan alla Tonali: strategia confermata

Il Milan non intende scaricare Messias, c’è un grande rapporto (soprattutto umano) con Paolo Maldini che lo ha scelto e che difende l’investimento. Ma vale quanto abbiamo anticipato lo scorso 23 maggio: il Milan farà un ragionamento alla Tonali, come quando andò dal Brescia per chiedere (e poi ottenere) un congruo sconto rispetto a quanto stabilito per il riscatto. E facendo leva sui 10 milioni di prestito, Cellino avrebbe sicuro restituirne la metà se il riscatto fosse saltato. Con il Crotone accadrà la stessa cosa, il Milan deve versare 5,5 milioni, chiederà di risparmiarne un paio, e ci può stare che calabresi vadano incontro ai rossoneri. Su quella fascia il Milan farà un grande investimento tra De Ketelaere, Zaniolo e Berardi, privilegiando l’aspetto anagrafico (meglio giovani e il più possibile talentuosi). Ma non ha intenzione di scaricare Messias: quest’ultimo prenderebbe in considerazione altre soluzioni, Monza in testa, soltanto quando e se non ci fossero più chance di restare alla corte di Pioli. Si può sperare, non è certo il momento di mollare la presa.

Foto: Twitter Lega Serie A