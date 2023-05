Messi sospeso dal PSG per due settimane con effetto immediato

Leo Messi è stato sospeso per due settimane dal PSG. E’ quanto riportano fonti francesi, che spiegano i risvolti della vicenda del campione argentino, che ieri aveva disertato l’allenamento del PSG senza permesso, Messi era volato in Arabia Saudita per una serie di spot sul turismo locale, essendo lui uno dei testimonial. Il soggiorno della “Pulce” a Riyadh si è prolungato anche nella giornata di lunedì, disertando anche l’allenamento.

Come riportano ora dalla Francia, il PSG ha deciso di sospendere Messi per due settimane, con effetto immediato. Insomma, una decisione pesantissima che fa presagire il sicuro addio dell’argentino a fine stagione, cojn il contratto, inoltre, in scadenza.

Foto: twitter PSG