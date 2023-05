Messi vola in Arabia e salta l’allenamento tra i malumori dei compagni

Secondo “L’Equipe”, a Parigi è scoppiato il caso Messi. Successivamente alla sconfitta contro il Lorient di domenica pomeriggio, l’argentino è volato in Arabia per una serie di spot sul turismo locale, essendo lui uno dei testimonial. Secondo il quotidiano francese, il soggiorno della “Pulce” a Riyadh si è prolungato anche nella giornata di lunedì. Giorno in cui il tecnico Galtier ha deciso di fissare una seduta d’allenamento “speciale” per mantenere alta la concentrazione e prepararsi alla sfida contro il Troyes. L’assenza dell’argentino sul campo d’allenamento, secondo i rumors, ha aumentato i malumori all’interno dello spogliatoio e tra i tifosi.

Foto: messi facebook personale ed