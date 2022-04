Messaggio shock a Maguire: “Ti abbiamo messo una bomba in casa”

Notizia shock dall’Inghilterra riportata da Sky Sport Uk. Secondo la fonte, nelle ultime ventiquattrore Harry Maguire ha ricevuto per email un messaggio minatorio: “C’è una bomba dentro casa tua”. Il difensore del Manchester United è stato così immediatamente costretto ad evacuare la sua abitazione, insieme alla famiglia. Dopo aver contattato le forze dell’ordine e denunciato l’accaduto, una squadra specializzata è stata subito inviata nei pressi dell’abitazione per le operazioni di verifica e per setacciare tutti i vari ambienti della casa. Non è un momento facile per l’ex Leicester, già nelle scorse ore finito nel mirino dei tifosi dei Red Devils.

FOTO: Metro