Manchester United, petizione dei tifosi per togliere la fascia da capitano a Maguire

Come riporta The Sun, in casa Manchester United l’ira dei tifosi dei Red Devils, per la stagione fallimentare, non si placa.

Nel mirino dei tifosi dello United è finito anche il capitano Harry Maguire, difensore che nel 2019 fu acquistato dal Leicester per 90 milioni di euro. Una cifra pazzesca, che il giocatore non ha mai dimostrato di valere.

Gli errori di posizionamento negli ultimi gol incassati dallo United sono evidenti e i tifosi hanno addirittura fatto partire una petizione per togliergli la fascia da capitano. Come riporta The Sun, sono circa 20.000 le firme raccolte, con la soglia estesa a 35 mila.

“Togliere la fascia a Maguire sarebbe il primo passo verso la risalita e la ricostruzione della squadra“, si legge sulla petizione dei tifosi che quindi, dimostrano di fare sul serio.

