Mertens: “Se ho rifiutato la Juve per il Galatasaray? Sono qui e sono felice!”

Appena sbarcato a Istanbul per iniziare una nuova esperienza con la maglia del Galatasaray, Dries Mertens è stato letteralmente assalito dalle domande dei cronisti presenti in aeroporto. Una, in particolare, riguardava non solo il suo approdo tra i giallorossi, ma anche il presunto rifiuto all’offerta fatta recapitare dalla Juventus. Il belga ex Napoli ha voluto “dribblare” la spinosa questione, aggiungendo: “Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest’accoglienza è incredibile, non me l’aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia”.

Foto: Twitter Napoli