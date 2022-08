Mertens e Torreira sull’aereo in volo per Istanbul

Il Galatasaray ha ufficializzato nella prima serata l’acquisto di Dries Mertens e Lucas Torreira. I due, ex Serie A, sono attesi nella tarda serata a Istanbul per iniziare la loro avventura in Turchia dopo aver lasciato Napoli e Fiorentina. I calciatori sono in viaggio in aereo, come testimoniato dal club turco sui canali social uffuciali.

Ad attenderli una marea di tifosi giallorossi che sono pronti a far esplodere il loro entusiasmo per l’arrivo dei due calciatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Galatasaray (@galatasaray)

Foto: Instagram Galatasaray