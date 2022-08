Mertens: “Napoli? Poteva finire diversamente, il club può imparare da queste cose”. E su Insigne…

Dries Mertens, in diretta su Dazn per il programma “SuperTele” dopo Sampdoria-Juventus, è tornato a parlare degli anni trascorsi a Napoli: “Sono stati anni bellissimi, conoscendo persone straordinarie. Sono stato fortunato a trovare queste cose qui, per nove anni me la sono goduta e posso solo dire grazie. Ho provato a farlo tramite un video, ma torneremo spesso perché è casa nostra. Vorremmo goderci ancora Napoli in futuro”.

Poi, sull’attuale stagione della squadra guidata da Spalletti: “I giocatori che devono essere leader, lo sono. I nuovi hanno portato entusiasmo. Hanno fatto bene, si vede che hanno voglia di continuare su questa riga. Insigne? Ci sentiamo spesso, è molto contento di essere a Toronto e anche la sua famiglia lo è. Sono felice per lui, dopo tanto tempo a Napoli ha trovato una nuova avventura”.

Infine, sulla speranza di arrivare a un finale diverso col club azzurro: “Sono il primo tifoso del Napoli, lo sarò sempre. Poteva finire diversamente, annunciando prima le cose. La società può imparare da queste cose e crescere ancora”.

Foto: Twitter Napoli