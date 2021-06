Mercato Milan: da Tonali e Giroud ad Adli e… Calhanoglu

Il Milan conta di risolvere la pratica Tonali in breve tempo, alle sue condizioni con sconti e dilazioni. Oggi c’è stato un incontro, c’è la volontà di andare a dama. Ricordiamo che in caso di mancato ricatto il Brescia dovrebbe restituire circa il 40 per cento dei 10 milioni incassati.

Capitolo Giroud: il Milan confida nel via libera del Chelsea dopo il rinnovo di contratto ma senza indennizzo. Nel frattempo il Milan osserva profilo di attaccanti giovani in giro per l’Europa, quindi è possibile il doppio colpo. Inutile parlare oggi di Vlahovic, la Fiorentina non lo cede anche in assenza di rinnovo.

Amine Adli è il nome giovane per gli esterni offensivi, il gioiello del Tolosa classe 2000 ha costi limitati, tra i 7 e gli 8 milioni. Dalla Francia avevano anticipato operazione in chiusura settimane fa, non è chiusa ma si può chiudere.

Aggiornamento su Calhanoglu: il rinnovo solo alle condizioni del Milan, vedremo. Di sicuro l’Atletico Madrid per il turco era una cosa molto remota visto che gli spagnoli hanno chiuso De Paul, prima scelta da sempre.

