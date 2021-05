Dalla Francia: Milan su Amine Adli del Tolosa, attaccante esterno classe 2000

Domenica il Milan affronterà l’Atalanta, sfida cruciale per capire il futuro dei rossoneri in Europa. In attesa del big match del Gewiss Stadium, dalla Francia arrivano indiscrezioni su un interesse dei milanesi per Amine Adli, attaccante esterno classe 2000 del Tolosa. Il giovane francese si è messo in mostra in Ligue 2, autore di 8 reti e 7 assist nelle 33 gare disputate, e nominato come miglior giocatore della lega.

Foto: Twitter Tolosa