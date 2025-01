Mercato invernale, come stanno lavorando le big

L’inizio del nuovo anno ha segnato la riapertura del calciomercato per la sessione di riparazione che si concluderà il prossimo 3 febbraio. Come al solito, si tratta di un periodo sicuramente frenetico e interessante per club e tifosi, tanto che sono diversi i programmi televisivi a tema che vanno in onda in questo periodo, mentre i migliori siti scommesse comparati con pro e contro da oddschecker.com elaborano quote ad hoc sulla finestra invernale e sulle principali trattative che la caratterizzano. E proprio di queste ultime proviamo a fare un resoconto completo, analizzando come si stanno muovendo le big del nostro campionato e come queste operazioni potrebbero influenzare la corsa Scudetto e la lotta per le posizioni europee, Champions League in primis.

Le milanesi

Partendo dalle milanesi, entrambe sembrano intenzionate a operare con oculatezza, senza stravolgere rose già competitive. L’Inter, campione in carica, non sembra intenzionata a fare grossi investimenti. Si parla di qualche operazione in uscita per sfoltire la rosa (Buchanan potrebbe andare a trovare spazio altrove), ma al momento non ci sono trattative concrete. L’obiettivo principale sembra essere quello di mantenere l’equilibrio e non indebolire la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan, invece, potrebbe essere più attivo per cercare di battagliare per la qualificazione alla Champions League. Dopo aver dato la caccia a Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United, i rossoneri sembrerebbero aver dirottato le proprie attenzioni su un altro calciatore inglese, ma in un ruolo diverso, ovvero Kyle Walker, laterale che ha chiesto la cessione al Manchester City. Gli accordi sono stati raggiunti, il terzino in arrivo per le visite. Nel frattempo sono stati ceduti Luka Romero al Cruz Azul e Marco Pellegrino in prestito all’Huracán.

Juventus

La Juventus di Thiago Motta, che ha palesato più difficoltà del previsto pareggiando moltissime partite, a fine novembre ha annunciato la rescissione consensuale con Paul Pogba e dopo aver messo fuori rosa Danilo (in procinto di risolvere e passare al Napoli), ha messo sotto contratto il laterale portoghese Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e attende di annunciare Randal Kolo Muani in prestito dal PSG. I bianconeri potrebbero cedere Andrea Cambiaso al Manchester City e, in caso di offerte importanti, valuterebbero anche l’uscita di Dusan Vlahovic con cui sono ferme le trattative per il rinnovo del contratto.

Napoli

L’operazione più importante del Napoli è stata la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per 75 milioni di euro. Un tesoretto con cui i partenopei, prima della fine del mercato, proveranno a dare un rinforzo di pregio ad Antonio Conte (si parla molto di Alejandro Garnacho del Manchester United). Da segnalare l’acquisto di Luis Hasa dal Lecce e di Simone Scuffet dal Cagliari, con Elia Caprile che ha fatto il percorso inverso. Dal Bournemouth è arrivato in prestito il centrocampista danese Philip Billing. Mario Rui si è svincolato.

Atalanta e Fiorentina

L’Atalanta al momento ha ceduto Ben Godfrey all’Ipswich in prestito e tiene d’occhio la situazione del franco-algerino Rayan Cherki del Lione. La Fiorentina, invece, ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Nicolás Valentini dal Boca Juniors, preso Michael Folorunsho in prestito con diritto di riscatto dal Napoli e ha ceduto Lucas Martínez Quarta al River Plate.

Le romane

Passando alle squadre della Capitale, la Lazio ha tesserato in prestito dal Bayern Monaco il trequartista Arijon Ibrahimovic, già visto in Serie A con il Frosinone, e dopo aver inseguito Jacopo Fazzini dell’Empoli, con cui non si è trovato l’accordo, ha dirottato le proprie attenzioni su Cesare Casadei del Chelsea che piace anche al Torino. In uscita ha ufficializzato le cessioni in prestito di Jean-Daniel Akpa Akpro al Monza, di Diego González all’Atlas e Gabriele Artistico al Cosenza. La Roma, che deve recuperare terreno in classifica, ha quasi chiuso per il laterale olandese dell’Ajax Devyne Rensch, e prima della fine del mercato, sogna di portare in giallorosso Davide Frattesi. Ceduto in prestito al Sunderland il centrocampista francese Enzo Le Fée.