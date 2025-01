Esclusiva: Casadei, la tempistica della Lazio

Cesare Casadei è vicino a lasciare il Chelsea e ha messo il ritorno in Italia in cima alla lista dei suoi desideri. Vi abbiamo raccontato come la Lazio sia in pole per il centrocampista classe 2003 da metà settimana, a partire dal famoso incontro di Lotito con uno degli intermediari dell’operazione, avvenuto mercoledì. E chi aveva dato il Torino favorito, fino a poche ore fa, adesso mette la Lazio in pole. Tra l’altro raccontando offerte già svelate, ovviamente riprese da chi copia e incolla senza fare distinzione tra notizie vecchie e nuove. La Lazio vuole prendere Casadei a titolo definitivo, nelle ultime ore ha ottenuto la scelta di trasformare i 15 milioni in 13 più 2 di bonus. E anche questa è una notizia nota e svelata venerdì scorso. Probabilmente andrà inserita una percentuale su eventuale futura vendita. Da qualche giorno Casadei ha scavalcato sia Fazzini che Belahyane nella gerarchia, malgrado il centrocampista del Verona venisse considerato a un passo. In realtà la Lazio si sente con i fatti in pole per Casadei, vuole lavorare per chiudere entro 48 ore. Che il Torino dovesse migliorare offerta era risaputo, l’ottimismo (non nostro) di qualche giorno fa non era giustificato dai fatti. Certo, il Torino è sempre in corsa perché queste trattative vanno chiuse in breve tempo. Ma oggi la Lazio ha le carte in mano e vuole andare fino in fondo, destinazione Cesare Casadei.

Foto: Instagram Casadei