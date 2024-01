Mercato Fiorentina, il riepilogo della giornata

La Fiorentina sarà molto attiva sul mercato. Non ha intenzione di privarsi di Martinez Quarta, ha memorizzato la richiesta (ufficiale) del Napoli per Barak ma vuole garanzie, non è interessata a Zanoli (la Salernitana resta in pole) e segue sempre da vicino Faraoni. La novità di giornata è il forte interesse per l’esterno offensivo Ruben Vargas, classe 1998 dell’Augsburg, un nome che può guadagnare presto la pole, valutazione 7 milioni. Fino a quando il Verona non prenderà una decisione, bisognerà sempre considerare Ngonge nella lista viola. Esattamente come Kean, seguito con attenzione anche dal Monza. Nessuna conferma, almeno in queste ore, su uno scambio Nzola-Dia, mentre Bryn Gil non è un obiettivo e Brekalo deciderà tra Dinamo Zagabria e Salernitana.

Foto: Instagram Ruben Vargas