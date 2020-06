Ménez-Reggina, altro indizio social: “Stiamo arrivando”

Jeremy Ménez alla Reggina, spunta l’ennesimo indizio social. Siamo ormai a un mese dalle prime, clamorose, indiscrezioni. Ora ci sono solo certezze per un contratto triennale. E Ménez ha postato una storia: “Stiamo arrivando”. Non cita la Reggina, ovviamente, ma presto sarà tutto chiaro. Come raccontato ieri sera, martedì ci sarà la conferenza stampa del presidente Gallo, alla fine della prossima settimana (se non si deciderà di anticipare…) l’arrivo in Calabria dell’attaccante francese.