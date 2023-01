McKennie al Leeds, le conferme di Allegri: “La Juve ha trovato un accordo”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Allianz Stadium da disputare contro il Monza. Il tecnico dei bianconeri si è soffermato su McKennie, prossimo ad approdare in Premier League: “Weston non è a disposizione, è al centro di voci di mercato. Credo che la società abbiamo già trovato l’accordo con l’altra società in cui dovrebbe andare. Inutile convocarlo”.

Foto: Instagram Juventus