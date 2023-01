L’indiscrezione: McKennie e il Leeds, gli ultimi aggiornamenti

Oggi ci sono stati nuovi dialoghi per l’eventuale trasferimento di McKennie al Leeds. Secondo quanto raccolto da Giovanni Albanese, il Leeds per il momento non ha intenzione di migliorare l’offerta per arrivare almeno a 28-30 milioni di base fissa più bonus come chiede la Juve. Quindi, restiamo in una fase interlocutoria e non è detto che ci siano sviluppi entro questo weekend. La Juve, pur non chiudendo al Leeds, cercherà di capire se ci sono margini per avviare trattative con altri club interessati a McKennie.

Foto: Instagram ufficiale Juventus