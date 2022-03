Kroos verso il recupero per il PSG: ad Ancelotti l’ultima parola

Il piatto forte delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, almeno per quel che riguarda questa settimana, è rappresentato da Real Madrid-Paris Saint Germain. Considerata una finale anticipata, le vicende di spagnoli e francesi si intrecciano anche per il mercato, con la vicenda Mbappé che ha già turbato le ore precedenti alla partita giocata a Parigi. Nel frattempo i tecnici iniziano a pensare alle scelte da effettuare per gli undici da mandare in campo facendo anche la conta dei disponibili. Nella fattispecie, in casa Real si verificano costantemente le condizioni di Toni Kroos, assente nell’ultima uscita in campionato. Ancelotti non lo ha ancora avuto in gruppo, ma il centrocampista tedesco ha comunque alternato corsa ed esercizi col pallone. All’ex tecnico del Milan, che in virtù di ciò nutre buone sensazioni e difficilmente si priverebbe di uno come Kroos, l’ultima parola.

Foto: Twitter Kroos