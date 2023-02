Mbappé si ferma. Il report del PSG

Brutte notizie per il PSG e Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, uscito al 20′ nella sfida di Ligue 1 contro il Montpellier, sarà costretto a restare fermo per almeno tre settimane. Lo dichiara il club parigino in un report ufficiale: “Dopo gli esami effettuati, Kylian Mbappé ha rimediato una lesione alla coscia sinistra a livello del bicipite femorale. La sua durata di indisponibilità è stimata in 3 settimane”.

L’attaccante, classe ’98, salterà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi.

Foto: Instagram PSG