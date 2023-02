Serataccia per Mbappé: sbaglia due volte un rigore (lo aveva ripetuto) e fallisce un gol a porta vuota. Al 20′ esce per infortunio

Serata da dimenticare per Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain nel corso della partita di Ligue 1 contro il Montpellier ha sbagliato due volte dal dischetto. Tutto ciò al 20′. La prima conclusione, parata da Lecomte, era stata ritenuta irregolare poiché il portiere era stato pescato al di là della linea di porta. Rigore quindi fatto ripetere e anche nella seconda occasione è stato parato nuovamente. Sulla respinta, a porta vuota, errore del giocatore che calcia alro. A completare il tutto un infortuniocon Mbappé sostituito al 20′, al suo posto Ekitiké.

E’ proprio il caso di dire anche i migliori possono incappare inm seratacce, con la speranza che non sia nulla di grave per il vice campione del Mondo.

Foto: twitter PSG