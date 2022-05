Mbappé: “Ho sentito il richiamo della capitale. Non ho detto no al Real ma sì alla Francia”

Emergono ulteriori dichiarazioni di Kylian Mbappé, rilasciate a margine della conferenza stampa organizzata per discutere del suo rinnovo con il Paris Saint-Germain: “Non ho detto no al Real Madrid, ho detto sì alla Francia. Abbiamo un nuovo progetto col PSG, ho sentito il richiamo della patria e della Capitale. Era troppo per partire in queste condizioni.

Benzema? Non ho parlato con lui in Nazionale del mio futuro. Quando ci vedremo ne parleremo: lui mi chiederà perché ho fatto questa scelta, e io gli risponderò.

Se ho avuto garanzie sulla permanenza di Pochettino? L’unica garanzia che ho è che ha un contratto fino al 2023. Ho un ottimo rapporto con lui ma deciderà il club. Io con lui mi trovo benissimo“.

Foto: Twitter PSG