Mbappé: “Avrei voluto andare via lo scorso anno, oggi ha prevalso il lato sentimentale. Pieni poteri al PSG? Non ho altri ruoli”

Nel corso della conferenza stampa odierna tenuta a Parigi da Mbappé e Al-Khelaifi, l’attaccante francese ha spiegato la scelta di restare a Parigi: “Tutti sanno che avrei voluto andare via un anno fa, era la decisione migliore. Stavolta il contesto è diverso, è una faccenda privata, da francese, vista l’importanza che ho nel Paese. Lasciare in questo modo. Il lato sentimentale ha preso il sopravvento ed è cambiato anche il progetto sportivo, sono cambiate tante cose. Pieni poteri? Sono un calciatore, non ho altri ruoli, non voglio andare oltre”.

FOTO: Twitter PSG