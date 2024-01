Mazzocchi a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli

Come raccontato nella giornata di ieri, Pasquale Mazzocchi si è presentato questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche, ultimo passo prima dell’ufficialità. Le due società hanno trovato un accordo dopo il rilancio del Napoli che per il cartellino ha messo sul piatto 3 milioni di euro + bonus. Il terzino classe 1995 ha dato il via al percorso che lo porterà alla firma del contratto col club azzurro valido fino al 30 giugno 2027.

Foto: Instagram Mazzocchi