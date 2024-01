Napoli: è fatta per Mazzocchi. Ora tutto su Samardzic. E fari su Vitek

Il Napoli ha chiuso l’operazione Mazzocchi con la Salernitana, come raccontato da Gianluigi Longari. Al punto che già per domani è fissato il giorno delle visite, operazione da circa 3 milioni più bonus. Ora il Napoli si concentra su Lazar Samardzic, un profilo tornato di moda nelle ultime settimane: vi abbiamo raccontato del gradimento dell’entourage, ora servono gli ultimi dettagli con l’Udinese. E per la difesa occhio al nome del centrale Martin Vitik, classe 2003 dello Sparta Praga, uno specialista dal grande fisico. Un nome che, come raccontato quattro giorni fa, ha un posto importante nella lista del Napoli.

Foto: Instagram Mazzocchi