Mazzarri a CastelVolturno, ma ADL ha ormai scelto la svolta Calzona

Walter Mazzarri è arrivato poco fa a Castel Volturno, semplicemente perché era stato programmato l’allenamento dell’antivigilia di Napoli-Barcellona. Ma è un atto formale perché De Laurentiis ha ormai scelto la svolta Calzona, come abbiamo anticipato alla mezzanotte di ieri, con effetto immediato. Una scelta completamente sua, senza l’ausilio dei responsabili di mercato, dal primo all’ultimo. Il coinvolgimento di Hamsik c’è già stato per ottenere il via libera della Federazione slovacca, vedremo se l’ex bandiera azzurra avrà oppure no un ruolo. Hamsik sarebbe prezioso per l’entusiasmo che ricreerebbe, ma le valutazioni definitive devono essere fatte sia da Marek che dal club che ha tutti i posti coperti. Hamsik è già stato coinvolto, ma la base di tutti i discorsi era assolutamente rappresentata da Calzona, magari con il ritorno del preparatore atletico Sinatti, un altro passaggio essenziale e si procede in modo spedito. Anche perché pensare che Mazzarri possa andare in panchina contro il Barcellona con questo stato d’animo (sfiducia totale nei suoi riguardi) sarebbe l’ennesimo autogol all’interno di una stagione già troppo tormentata da errori su errori.

Foto: Twitter Napoli