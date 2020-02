Matuidi conferma tutto: “Resterò per un’altra stagione alla Juve”

Blaise Matuidi ha confermato quanto vi avevamo svelato lo scorso 18 febbraio, pronto il rinnovo di contatto fino al 2021 con la Juve. Il centrocampista in scadenza a giugno sarà ancora bianconero come dichiarato nel corso di un’intervista a “Le Figaro”: “Resterò qui, il mio contratto includeva una clausola per un ulteriore anno in opzione e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare un’altra stagione qui. Non ho mai avuto dubbi perché ho sentito la fiducia di tutte le parti. In questa scelta penso anche alla mia famiglia che ama Torino”.

Foto: Twitter ufficiale Juve