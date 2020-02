Il retroscena: Matuidi-Juve, lavori in corso per il rinnovo fino al 2021

Blaise Matuidi ha un contratto (da circa 4 milioni a stagione più bonus) in scadenza a giugno con la Juve, nelle ultime settimane sono andati avanti i discorsi per prolungare: il club bianconero ha proposto un rinnovo fino al 2021, quindi per un altro anno, a cifre leggermente inferiori rispetto agli attuali emolumenti del centrocampista francese. Matuidi chiede che almeno venga confermato l’attuale ingaggio, ma ci sono i margini per arrivare a una soluzione. E’ vero che il francese va verso i 33 anni, ma ha dimostrato di essere una pedina sempre preziosa nell’alternanza degli interpreti a centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Juve