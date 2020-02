Matuidi conferma: “Felice di continuare con la Juve, il rinnovo anche per la mia famiglia”

Blaise Matuidi, nell’intervista rilasciata a Le Figaro, conferma quanto riferito nei giorni scorsi annunciando il suo rinnovo con la Juventus: “Sono felicissimo di continuare per un’altra stagione qui. Sento la fiducia di tutti, non ho mai avuto dubbi. Alla Juve mangi, dormi e ti svegli pensando alla vittoria. Sto invecchiando, per questa scelta ho pensato anche alla mia famiglia che ama Torino. La gente è molto calorosa, con la famiglia si va a passeggio al parco, i bambini vanno a sciare in montagna. Calcisticamente c’è tanta passione, ottima la qualità della vita. Della Francia mi manca la colazione, croissant e pains au chocolat sono imparagonabili. La lingua italiana? Le mie figlie la studiano tutti i giorni, perciò la parlano meglio di me”.

Foto: Juventus Twitter