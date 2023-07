Esclusiva: Matteo Ricci alla Samp, trattativa in stato avanzato

Andrea Pirlo sogna Fabio Borini – come già raccontato -per la Samp e i contatti ci sono. Ma intanto quasi sicuramente avrà Matteo Ricci, centrocampista classe 1994 rientrato al Frosinone dopo l’esperienza in Turchia proprio con il Karagumruk di Pirlo. Il rapporto con l’allenatore è eccellente, il nome di Ricci è al primo posto della lista e quasi sicuramente la trattativa con il Frosinone andrà in porto nei primi giorni della prossima settimana.

Foto: Matteo Ricci fonte Instagram