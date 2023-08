Dall’Argentina: “Paredes ha già l’accordo con la Roma”. E su Matic…

Leandro Paredes potrebbe tornare in Italia. Dopo l’esperienza non fortunata con la Juventus, il centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain potrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa. Una situazione legata anche al futuro di Nemanja Matic, finito nel mirino del Rennes. Il futuro del centrocampista serbo potrebbe essere lontano dalla Capitale, non è stato convocato per l’amichevole di questa sera contro il Partizani e la Roma sta già pensando al suo sostituto. Secondo i francesi di Tyc Sport, Thiago Pinto avrebbe trovato l’accordo con l’argentino sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sul centrocampista argentino c’è anche il Galatasaray, ma la priorità dell’argentino è il ritorno in Italia. Fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, adesso la Roma deve trovare soltanto l’accordo con il club parigino che così come per Sanches non ha ancora dato il via libera alla cessione. Entrambi non sono stati convocati da Luis Enrique per l’esordio in Ligue 1 di questa sera contro il Lorient.

Foto: Twitter PSG