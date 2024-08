Matias Moreno non è più una sorpresa: in chiusura alla Fiorentina

La sorpresa di ieri sera non è più tale e si sta materializzando. Più o meno come Kossounou che lascia il Bayer Leverkusen per andare all’Atalanta, anche questa sorpresa di ieri sera. Stiamo ovviamente parlando di Matias Moreno, difensore centrale classe 2003 in uscita dal Belgrado e che sarà presto a disposizione di Palladino. Confermate le cifre, circa 5 milioni e anche il fatto che ci saranno bonus oppure una percentuale su futura vendita. Un profilo molto interessante che arriva dallo stesso club che ha mandato in orbita Romero. Moreno era stato proposto a diversi club italiani, l’Udinese lo avrebbe preso se fosse uscito uno tra Bijol e Perez, ma la Fiorentina ha ormai bruciato qualsiasi tipo di concorrenza.

Foto: X Fiorentina