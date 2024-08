Esclusiva: forte interesse per il difensore Moreno del Belgrano

La Fiorentina cerca un altro difensore da regalare a Raffaele Palladino. In serata il club viola ha accelerato a sorpresa per il difensore Matias Moreno del Belgrano. Difensore centrale classe 2003, alto 193 cm, forte fisicamente, con una discreta tecnica di base. E la Fiorentina ha intenzione di andare fino in fondo.

Foto: logo fiorentina